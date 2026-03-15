Udinese Juve Marco Baridon a caldissimo | Come Boga ha cambiato la squadra Spalletti l’ha vinta così – VIDEO

Durante la partita tra Udinese e Juventus, Marco Baridon ha commentato l’impatto di Boga sulla squadra, sottolineando come il suo inserimento abbia influenzato il rendimento complessivo. Ha anche osservato che Spalletti ha vinto la sfida adottando questa strategia e ha evidenziato i cambiamenti nelle dinamiche di gioco causati dall’attaccante. Il match ha visto quindi alcuni punti di svolta significativi.

Udinese Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Come Boga ha cambiato la squadra. Spalletti l’ha vinta così». L’analisi dopo il triplice fischio. Nel consuete spazio di approfondimento post-partita “A caldissimo”, Marco Baridon ha analizzato il successo della Juventus in trasferta contro l’Udinese, focalizzandosi sulle intuizioni tattiche di Luciano Spalletti. Il giornalista ha lodato in particolare la scelta di schierare Jeremie Boga dal primo minuto, una mossa che ha inizialmente sorpreso ma che si è rivelata decisiva per scardinare la difesa friulana.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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