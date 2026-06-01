Tutto quello che sappiamo dell’inchiesta sul Consolato Usa e sul ruolo di Ulas Demir | Para-schiavismo in Italia

Notizia in breve

Il giudice ha confermato il fermo in carcere di un manager accusato di aver sfruttato lavoratori stranieri, quasi allo schiavismo, nel settore delle costruzioni. L’indagine riguarda anche il ruolo di Ulas Demir e coinvolge il Consolato degli Stati Uniti. La vicenda si concentra su condizioni di lavoro abusive e pratiche di parasciavismo, con l’arresto che segna la conclusione del primo step dell’inchiesta.