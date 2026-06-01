Tutto quello che sappiamo dell’inchiesta sul Consolato Usa e sul ruolo di Ulas Demir | Para-schiavismo in Italia
Il giudice ha confermato il fermo in carcere di un manager accusato di aver sfruttato lavoratori stranieri, quasi allo schiavismo, nel settore delle costruzioni. L’indagine riguarda anche il ruolo di Ulas Demir e coinvolge il Consolato degli Stati Uniti. La vicenda si concentra su condizioni di lavoro abusive e pratiche di parasciavismo, con l’arresto che segna la conclusione del primo step dell’inchiesta.
La convalida del fermo in carcere del manager accusato di sfruttare fin quasi allo schiavismo lavoratori provenienti dall’altra parte del mondo, chiude di fatto il primo capitolo di una vicenda complessa, ma che rischia di scuotere le fondamenta del settore delle costruzioni in Italia. Una vicenda portata alla luce pochi giorni fa dalla Procura della Repubblica di Milano, che ha messo nel mirino i lavori di costruzione del Consolato americano a Milano dal valore di 200 milioni di euro. Qui il colosso statunitense Caddell Construction avrebbe sfruttato il lavoro, anche con paghe sotto la soglia della povertà, di operai indiani. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
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