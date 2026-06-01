tutti i nomi di marilyn monroe

Marilyn Monroe, nata come Norma Jeane Mortenson, ha cambiato e ipotizzato diversi nomi prima di adottare quello noto. La sua nascita risale a 100 anni fa. La donna ha usato vari pseudonimi nel corso della sua carriera e vita privata. La sua identità legale e artistica ha subito diverse variazioni nel tempo. Non sono stati pubblicati dettagli specifici sui nomi alternativi o sui motivi delle variazioni.

Il primo giugno 1926 a Los Angeles nacque Norma Jeane Mortenson, che nel corso della sua breve vita cambiò molti nomi prima di scegliere quello che sarebbe diventato uno dei più famosi di tutti i tempi: Marilyn Monroe. La storia dei nomi di Marilyn Monroe infatti è piuttosto rocambolesca, e comincia con un refuso. L’uomo indicato dalla madre Gladys Pearl Baker come padre della bambina era infatti il suo secondo marito, con cui era stata sposata per pochi mesi nel 1924, che però si chiamava Martin Edward Mortensen, con la “e”. Pare invece che i nomi Norma e Jeane fossero un omaggio della madre alle sue attrici preferite: Norma Talmadge e Jean Harlow. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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