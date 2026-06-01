L'agente Brizzi ha vinto la Tuscany Camp Race, corsa inserita nella 38ª Marcia del 113, andata in scena venerdì 29 maggio. La competizione si è conclusa con un bilancio positivo, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti, con un percorso che si è svolto su terreni misti. La vittoria di Brizzi è stata annunciata al termine della corsa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulla posizione degli altri concorrenti.

Si è conclusa con un bilancio positivo la Tuscany Camp Race, inserita all’interno della storica 38ª Marcia del 113 che si è svolta venerdì 29 maggio. L’obiettivo di aprire il mondo del Tuscany Camp alla cittadinanza, offrendo a podisti, appassionati e famiglie la possibilità di condividere un’esperienza sportiva accanto agli atleti del centro internazionale di preparazione atletica è stato ampiamente centrato. Nonostante un forte temporale che si è abbattuto sulla zona poco prima della partenza, l’organizzazione è riuscita a gestire senza particolari difficoltà le operazioni di iscrizione e distribuzione dei pettorali. La pioggia ha poi lasciato spazio al sereno circa venti minuti prima del via, consentendo il regolare svolgimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tuscany Camp Race. Trionfa l’agente Brizzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint RaceNel Gran Premio del Brasile di MotoGP, Marc Marquez, a bordo di una Ducati Lenovo, ha conquistato la vittoria nella Sprint Race.

Remco Evenepoel trionfa all’Amstel Gold Race 2026Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race 2026, recuperando la vittoria dopo essere stato battuto lo scorso anno da un corridore danese.

Si parla di: Tuscany Camp Race. Trionfa l’agente Brizzi.

Tuscany Camp Race. Trionfa l’agente BrizziSi è conclusa con un bilancio positivo la Tuscany Camp Race, inserita all’interno della storica 38ª Marcia del 113 ... lanazione.it

Tuscany Camp Race e 38ª Marcia del 113. Il Tuscany Camp apre le porte alla cittadinanzaVenerdì 29 maggio San Rocco a Pilli ospiterà la Tuscany Camp Race – 38ª Marcia del 113, una manifestazione che nasce con l’obiettivo di avvicinare cittadini, appassionati e famiglie al mondo dell’at ... radiosienatv.it