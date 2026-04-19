Remco Evenepoel trionfa all’Amstel Gold Race 2026

Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race 2026, recuperando la vittoria dopo essere stato battuto lo scorso anno da un corridore danese. La gara si è conclusa con uno sprint tra lui e Skjelmose, che si era imposto nella passata edizione. La corsa si è svolta sulle strade dei Paesi Bassi, con una fuga finale che ha visto protagonisti i due atleti fino allo sprint decisivo.

Remco Evenepoel si prende la rivincita a distanza di un anno e trionfa all’Amstel Gold Race 2026, superando infatti allo sprint il danese Mattias Skjelmose che lo aveva battuto nella scorsa edizione. Terzo Cosnefroy, soltanto decimo Frigo. EVENEPOEL TRIONFA ALL’AMSTEL GOLD RACE 2026: LA GARA È stata sostanzialmente una sfida a due, tra il belga Evenepoel, e il danese Skjelmose, vincitore un anno fa. Costoro si sono ritrovati insieme a 20 km dall’arrivo è hanno impresso un ritmo insostenibile per il gruppetto con cui si erano staccati. Il duello si è concluso soltanto sul traguardo di Valkenburg, grazie ad uno sprint lanciato dal belga a 150 m dall’arrivo, cui Skjelmose non ha potuto opporre resistenza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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EVENEPOEL cancella il passato: batte SKJELMOSE in volata e vince l’Amstel Gold Race 2026

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