MotoGp in Brasile Marquez trionfa nella Sprint Race

Nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, Marc Marquez, a bordo di una Ducati Lenovo, ha conquistato la vittoria nella Sprint Race. La gara è iniziata con un'ora e venti di ritardo, a causa della scoperta di una voragine sul rettilineo. La competizione si è svolta nel rispetto di questo ritardo e senza ulteriori incidenti.

AGI - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ritardo a causa della comparsa di una voragine sul rettilineo. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha preceduto al traguardo il poleman Fabio Di Giannantonio ( Ducati Pertamina ), leader della corsa sino al terzultimo giro. Sul gradino più basso del podio sale un altro iberico, l'ormai ritrovato Jorge Martin ( Aprilia ). Segue Marco Bezzecchi ( Aprilia ) in quarta posizione; quinto il giapponese Ai Ogura ( Aprilia Trackhouse ). Nell'ordine, completano la top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez ( Ducati Gresini ), Francesco Bagnaia ( Ducati Lenovo ), Pedro Acosta (Ktm) e Diogo Moreira (Honda). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint Race Articoli correlati MotoGp Brasile, Marquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo!Marc Marquez , in sella alla Ducati , ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp . MotoGp, in Brasile pole Di Giannantonio, la sprint va a MarquezIl pomeriggio brasiliano della MotoGp ha vissuto della pole position di Fabio Di Giannantonio, arrivata quasi quattro anni dopo l’exploit al Mugello,... MotoGP, Pedro Acosta commenta il duello con Marc Marquez nella Sprint del GP della Thailandia Altri aggiornamenti su Sprint Race Temi più discussi: MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio del Brasile: dove vedere qualifiche, sprint e gare; Quando si corre il GP del Brasile ? E la Gara Sprint? Programma, orari, dove vederla; MotoGP, in Brasile è subito duello Bezzecchi-Marquez: il romagnolo cerca il bis dopo la Thailandia. MotoGP Brasile Sprint: Marquez rimonta e beffa DiggiaIl campione del mondo in carica supera Di Giannantonio a tre giri dalla fine e conquista la prima vittoria del 2026. Bagnaia ottavo, Acosta resta leader ... insella.it MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO ... tg24.sky.it The first ever Brazilian Sprint Race! Watch the highlights after a long wait for the action to kick off #MotoGP | #BrazilianGP facebook La MotoGP torna in pista in Brasile, con qualifiche e sprint race oggi e la gara lunga domani. Sul tutto incombe la minaccia del maltempo. @maxbiaggi #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com