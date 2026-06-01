Turner e la Tate Gallery in mostra a Como | Pinacoteca San Pietro in Atrio e Broletto

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, a Como si tiene una mostra dedicata a William Turner, artista principale del Romanticismo inglese. L’esposizione si svolge tra la Pinacoteca, San Pietro in Atrio e il Broletto. Sono esposte opere e materiali relativi alla vita e alla carriera del pittore, con un focus sulla sua influenza artistica. La mostra si inserisce in un calendario di eventi culturali che coinvolge diverse sedi della città.

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese.Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Turner and Constable Paired at Tate Britain in EPIC Exhibition. Which Artist Comes Off Best

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La Grande Mostra arriva a Como dalla Tate Gallery: Turner, Jim Lambie e David BatchelorDal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospiterà una mostra dedicata a William Turner, artista rappresentante del Romanticismo inglese.

Temi più discussi: La Grande Mostra arriva a Como dalla Tate Gallery: Turner, Jim Lambie e David Batchelor; Finalmente torna una grande mostra a Como: apre Turner, l’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano; WILLIAM TURNER a Como: la mostra della Tate al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca civica; A Como sta per arrivare una grande mostra su William Turner e il Romanticismo inglese.

Da Turner a Clemente, il weekend dell’arte tra Como e le grandi città Como si anima con 'Turner: l’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano', una mostra imperdibile curata con la Tate Gallery. Il weekend è ricco di eventi espositivi anche a Milano, R x.com

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