Turner e la Tate Gallery in mostra a Como | Pinacoteca San Pietro in Atrio e Broletto

Da quicomo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, a Como si tiene una mostra dedicata a William Turner, artista principale del Romanticismo inglese. L’esposizione si svolge tra la Pinacoteca, San Pietro in Atrio e il Broletto. Sono esposte opere e materiali relativi alla vita e alla carriera del pittore, con un focus sulla sua influenza artistica. La mostra si inserisce in un calendario di eventi culturali che coinvolge diverse sedi della città.

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Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese.Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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