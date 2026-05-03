William Turner a Como la mostra a Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica

A Como si tiene una mostra dedicata a William Turner, artista inglese del Romanticismo vissuto tra il 1775 e il 1851. L’esposizione si svolge tra il Palazzo del Broletto e la Pinacoteca Civica, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare alcune delle sue opere più significative. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della città e presenta una selezione di dipinti e disegni dell’artista.

La città di Como ospiterà un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese. La mostra sarà esposta dal 29 maggio fino al 27 settembre. Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal Comune di Como e dalla Tate di Londra, la principale istituzione britannica dedicata all’arte, da cui provengono tutte le opere, presenta al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca civica, la mostra dal titolo Turner: l’incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. La rassegna, che si avvale della partnership...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate "Sfumature d’Azzurro", la mostra inaugurata alla Pinacoteca civica in attesa della sfida Italia- SveziaÈ stata inaugurata alla Pinacoteca civica la mostra itinerante "Sfumature d’Azzurro", promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla Tate a Como, in viaggio con William Turner; Como dedica una mostra a Turner: il Lago e il paesaggio italiano nelle opere della Tate; William Turner, il maestro della luce: grande mostra a Como con esperienza immersiva; Sapevi che il Lago di Como fece esplodere la luce nei quadri di William Turner? Cosa accadde davvero davanti a quel paesaggio che colpì così profondamente il pittore. In arrivo una mostra imperdibile a Como. Dalla Tate a Como, in viaggio con William TurnerComo - Tra massimi interpreti della pittura di paesaggio, William Turner fu anche uno degli artisti più girovaghi del suo tempo. In Italia tornò ripetutamente, visitando la penisola in lungo e in larg ... arte.it William Turner, il maestro della luce: grande mostra a Como con esperienza immersivaCOMO, 30 maggio 2026-Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, la città di Como si trasforma in un polo artistico di respiro globale grazie a una collaborazione senza precedenti con la Tate di Londra. Il pr ... varese7press.it Grazie, Maestro Alberto e a tutti. Joseph Mallord William Turner: Sea View x.com Dal 29 maggio al 27 settembre 2026 Como ospita una mostra dedicata a William Turner, organizzata dal Comune di Como con la Tate di Londra. Il progetto si sviluppa tra Palazzo d - facebook.com facebook