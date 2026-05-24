La Grande Mostra arriva a Como dalla Tate Gallery | Turner Jim Lambie e David Batchelor

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospiterà una mostra dedicata a William Turner, artista rappresentante del Romanticismo inglese. L’esposizione, proveniente dalla Tate Gallery, include opere di Turner, Jim Lambie e David Batchelor. La rassegna si svolgerà in vari spazi della città e metterà in mostra lavori di questi artisti, con un focus particolare sulla figura di Turner e il suo impatto nel panorama artistico.

Dal 29 maggio al 27 settembre 2026, Como ospita un appuntamento artistico di grande rilievo culturale, che ruota attorno alla figura di William Turner (1775-1851), l’esponente di maggior rilievo del Romanticismo inglese.Il progetto espositivo, curato da Elizabeth Brooke, ideato e organizzato dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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William Turner a Como, la mostra a Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca CivicaA Como si tiene una mostra dedicata a William Turner, artista inglese del Romanticismo vissuto tra il 1775 e il 1851.

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