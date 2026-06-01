turiste derubate ladro incastrato dagli auricolari

Un uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di strumenti alterati dopo essere stato individuato grazie alla geolocalizzazione delle cuffiette AirPods. Le cuffiette, parte della refurtiva, avevano consentito alla polizia di rintracciare il sospetto, coinvolto in un episodio di furto in centro. Le vittime, due turiste, erano state derubate durante le loro attività. La polizia ha recuperato parte della refurtiva e identificato l’uomo attraverso i dati di localizzazione forniti dalle cuffiette.

Turiste derubate in centro: il ladro ‘tradito’ dalla geolocalizzazione delle cuffiette AirPods, parte della refurtiva, che hanno condotto la polizia fino a lui, alla fine denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. È accaduto l’altra sera, alle 20.30 circa, quando una volante è stata avvicinata da due cittadine straniere nell’area di piazza Maggiore. Le due hanno raccontato di essere state derubate mentre erano nel dehors di un locale: la borsa era appoggiata su una sedia e, approfittando della distrazione delle donne, il ladro è riuscito a portarla via, con annessi contanti, effetti personali e un paio di auricolari che, in tempo reale, permettevano alle vittime di vedere la loro posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Napoli, terrore in via Bellini per due turiste. Ladro punta pistola nel bagno del locale

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