Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Suzzara dopo aver messo a segno tre furti nello stesso ristorante. Le rapine sono state tutte compiute utilizzando la stessa tecnica e sono avvenute nel corso di un breve periodo. Gli agenti, analizzando le prove raccolte, hanno identificato il responsabile grazie anche agli indumenti indossati durante gli episodi. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore.

Suzzara (Mantova), 14 maggio 2026 – Una sola tecnica, tre colpi a segno nello stesso ristorante. Alla fine le “imprese” di un ladro seriale ma “affezionato” a un locale di Suzzara (Mantova) sono finite. A incastrarlo le immagini delle telecamere di sicurezza. Ma partiamo dall’inizio. La tecnica. Il primo furto è andato a segno il 20 aprile scorso. A distanza di poche ore la seconda razzìa, nella notte del 21. L’ultimo colpo è invece andato a segno il 23 aprile. La tecnica utilizzata dal malfattore è stata sempre la medesima: tramite il danneggiamento di una finestra è riuscito ad accedere all’interno del ristorante e a svuotare il registratore di cassa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladro seriale (nello stesso ristorante) a Suzzara incastrato dagli abiti: nei guai un 21enne

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