Cucciolo di delfino trovato morto sulla spiaggia | disposti gli accertamenti

Un cucciolo di delfino è stato trovato senza vita sulla spiaggia di Rivazzurra, vicino al bagno 113, sabato 11 aprile. Sul posto sono stati disposti accertamenti per determinare le cause del decesso dell'animale. La scoperta ha suscitato attenzione tra i frequentatori dell’area e le autorità locali presenti. Al momento non si conoscono dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulla possibile origine del delfino.

Un delfino morto è stato ritrovato nella giornata di sabato (11 aprile) sulla spiaggia di Rivazzurra, all’altezza del bagno 113. A fare la scoperta sono stati alcuni passanti che si trovavano sul litorale, dando subito l’allarme alle autorità competenti. L’animale, in avanzato stato di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Macabra scoperta a Rivazzurra. Cucciolo di delfino morto a riva Lutto all'Acquario, è morto il delfino Luna: accertamenti sulle causeOspite della struttura dal 2013, aveva 31 anni: avviati gli esami: "L'animale, nelle settimane precedenti, non aveva manifestato alcuna...