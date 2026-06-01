Turista francese scomparsa a Ischia ritrovata | aveva avuto un incidente

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista francese scomparsa a Ischia è stata trovata dopo diverse ore di ricerche. La donna aveva avuto un incidente che ne aveva causato la perdita di orientamento. Le operazioni di ricerca sono state condotte da squadre di soccorso locali e volontari. La turista è stata individuata in una zona isolata dell’isola e trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna informazione sulle condizioni di salute al momento.

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Dopo diverse ore di ricerche è stata fortunatamente ritrovata la turista della quale, a Ischia, si erano perse le tracce. La donna, francese, si trovava in gita nella zona di Montecorvo al momento dell'ultimo avvistamento. Non risultava raggiungibile al telefono e, secondo quanto emerso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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