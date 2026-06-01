Turista francese scomparsa a Ischia ritrovata | aveva avuto un incidente

Notizia in breve

Una turista francese scomparsa a Ischia è stata trovata dopo diverse ore di ricerche. La donna aveva avuto un incidente che ne aveva causato la perdita di orientamento. Le operazioni di ricerca sono state condotte da squadre di soccorso locali e volontari. La turista è stata individuata in una zona isolata dell’isola e trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna informazione sulle condizioni di salute al momento.