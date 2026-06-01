Turista francese scompare durante un'escursione a Ischia | ritrovata aveva avuto un incidente

Notizia in breve

Una turista francese è scomparsa durante un'escursione a Forio d'Ischia. È stata ritrovata alcune ore dopo dai soccorritori, che hanno riferito che aveva avuto un incidente durante l’attività. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o sulle condizioni della donna al momento del ritrovamento. La donna era partita da sola e la sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra i partecipanti all’escursione.