Turista francese scompare durante un'escursione a Ischia | ritrovata aveva avuto un incidente
Una turista francese è scomparsa durante un'escursione a Forio d'Ischia. È stata ritrovata alcune ore dopo dai soccorritori, che hanno riferito che aveva avuto un incidente durante l’attività. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o sulle condizioni della donna al momento del ritrovamento. La donna era partita da sola e la sua scomparsa aveva generato preoccupazione tra i partecipanti all’escursione.
La donna ha avuto un incidente durante una escursione a Forio d'Ischia ed è stata ritrovata dopo alcune ore dai soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
I thought finishing the Camino Frances would feel like the end…But it didnt
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