Ritrovata turista francese si erano perse le sue tracce a Forio d’Ischia

Notizia in breve

Una turista francese dispersa a Forio d’Ischia è stata ritrovata nel primo pomeriggio di ieri. La donna era scomparsa da diverse ore e le sue tracce si erano perse nel centro di Forio. Le autorità hanno avviato le ricerche, coinvolgendo squadre di soccorso e forze dell’ordine. Dopo alcune ore, è stata individuata e soccorsa senza ferite o altre conseguenze. La vicenda è stata gestita su disposizione del prefetto di Napoli.