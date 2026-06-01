Ritrovata turista francese si erano perse le sue tracce a Forio d’Ischia
Una turista francese dispersa a Forio d’Ischia è stata ritrovata nel primo pomeriggio di ieri. La donna era scomparsa da diverse ore e le sue tracce si erano perse nel centro di Forio. Le autorità hanno avviato le ricerche, coinvolgendo squadre di soccorso e forze dell’ordine. Dopo alcune ore, è stata individuata e soccorsa senza ferite o altre conseguenze. La vicenda è stata gestita su disposizione del prefetto di Napoli.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese, che si trovava in gita a Forio sull’isola di Ischia, della quale si erano perse le tracce da alcune ore. La straniera, avventuratasi in un’escursione in località Montecorvo, non era raggiungibile all’utenza telefonica ed è risultata, successivamente, essere stata vittima di un incidente, che le ha provocato alcune escoriazioni. Decisivo è risultato, ai fini del ritrovamento della turista e della sua messa in sicurezza, l’intervento sinergico dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei volontari del CNSAS, esperti in soccorso alpino e speleologico, dell’arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Ischia: rintracciata la turista francese scomparsa a Forio dopo ore di grande apprensioneUna turista francese scomparsa nel comune di Forio, sull'isola di Ischia, è stata rintracciata e portata in salvo dai Carabinieri.
Forio d’Ischia, truffa a un’anziana: arrestati due giovaniDue giovani sono stati arrestati dai Carabinieri a Forio d’Ischia con l’accusa di aver truffato un’anziana fingendosi un parente.
Ritrovata turista francese, si erano perse le sue tracce a Forio d'IschiaNel primo pomeriggio di ieri, su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, il Centro coordinamento soccorsi ha seguito le ricerche di una turista di nazionalità francese, che si trovava in ... ansa.it
GARGANO SCOMPARSA Rodi Garganico, ritrovata dopo ore di ricerche la turista scomparsaSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di Eva Leitnerova, la turista straniera scomparsa nella mattinata di martedì 26 maggio da una spiaggia di Rodi Garganico, ritrovata in serata in località ... statoquotidiano.it