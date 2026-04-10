Turista si fa male durante un'escursione all'Osservatorio di Capri | salvata con l'elicottero
Durante un'escursione all'Osservatorio di Capri, un turista si è infortunato, richiedendo l'intervento di soccorso. La Guardia di Finanza e il personale del 118 sono intervenuti con un elicottero per recuperare la persona e trasportarla in ospedale. La vittima è stata affidata alle cure dei sanitari, che hanno valutato le sue condizioni.
L'escursionista è stata salvata grazie all'intervento della Guardia di Finanza e del 118 ed è stata affidata alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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