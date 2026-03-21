Il bilancio del 2025 rivela che a Forlì le presenze e i pernottamenti sono cresciuti oltre il 20% rispetto al 2022. La città si sta affermando come meta turistica sempre più frequentata, con numeri che riflettono un aumento costante dei visitatori. I dati ufficiali mostrano un trend positivo nel settore, confermando l’interesse crescente verso Forlì come destinazione.

Forlì è sempre più una città turistica. A confermarlo, il bilancio consuntivo del 2025 sul turismo forlivese. I dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione Emilia-Romagna (e rilanciati dal Comune di Forlì), infatti, confermano un incremento significativo sia negli arrivi che nei pernottamenti, in linea con un trend positivo che va avanti ormai da diversi anni, senza arresti. "La nostra città ha fatto registrare 110.152 arrivi e 288.184 pernottamenti, con un incremento rispettivamente del 10,36% e dello 0,75% rispetto allo scorso anno", ha detto l’assessore Kevin Bravi. Dando uno sguardo al recente passato, nel 2022 – primo anno in cui si allentarono i divieti per la pandemia di Covid-19 – gli arrivi furono 91. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, i numeri sorridono. Presenze e pernottamenti in città: +20% (e oltre) dal 2022 a oggi

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