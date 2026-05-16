La Norwegian Gem oggi a Salerno | il gigante del mare incanta il porto
Oggi il porto di Salerno ha visto l’arrivo della Norwegian Gem, una nave da crociera appartenente alla Norwegian Cruise Line. La nave, lunga quasi 300 metri, ha attraccato alla Stazione Marittima, attirando l’attenzione di visitatori e residenti lungo il lungomare. L’attracco si è svolto senza incidenti e ha portato molte persone a osservare da vicino il gigante del mare, che si è fermato in città per alcune ore prima di ripartire verso la prossima destinazione.
Ha attirato curiosi e turisti l’arrivo della Norwegian Gem nel porto di Salerno. La celebre nave da crociera della Norwegian Cruise Line, lunga quasi 300 metri, ha fatto scalo in città, precisamente alla Stazione Marittima, regalando uno spettacolo suggestivo sul lungomare salernitano.Turisti in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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