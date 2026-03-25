Fiumicino protesta dei comitati contro il porto crocieristico | sit-in davanti al Comune

A Fiumicino, il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto hanno organizzato un sit-in davanti al municipio per giovedì 26 marzo alle ore 10. La protesta coinvolge le associazioni che si oppongono alla realizzazione del porto crocieristico. L’evento si svolgerà in una zona centrale della città, dove si svolgeranno le eventuali manifestazioni di protesta.

Fiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore 10.00, sotto il Comune di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78, per “chiedere trasparenza e rispetto delle norme sull’accesso agli atti”. “A distanza di più di un anno dalle prime richieste e a quasi 30 giorni dalla nuova richiesta di accesso agli atti presentata dagli avvocati, non è stata ancora fornita alcuna risposta né consegnato il materiale richiesto relativo ai lavori attualmente in corso nell’area sottostante il Vecchio Faro, annunciati pubblicamente come lavori di manutenzione, mentre hanno tutta l’aria di lavori propedeutici al progetto del porto attualmente fermo in attesa delle verifiche preliminari richieste dal decreto di VIA. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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