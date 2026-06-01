Un uomo di circa 60 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un grave infortunio con una motosega mentre lavorava nel giardino di casa. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Turbigo, in provincia di Milano. Secondo quanto si è appreso, l’uomo si è tagliato il piede con il macchinario durante le operazioni di taglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale.

Turbigo (Milano), 1 giugno 2026 - Attimi di grande paura nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1 giugno, a Turbigo, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nel giardino della propria abitazione. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno, in una zona ai margini del bosco. Secondo una prima ricostruzione, il sessantenne avrebbe perso improvvisamente il controllo della motosega che stava utilizzando, procurandosi una profonda ferita a un piede. La situazione è apparsa subito seria. È scattata immediatamente la chiamata al numero unico di emergenza e sul posto è arrivato un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turbigo, si taglia il piede con la motosega mentre lavora nel giardino di casa: 60enne in ospedale

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