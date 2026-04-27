Si ferisce al viso mentre usa la motosega in giardino | uomo finisce in ospedale

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito al volto mentre utilizzava una motosega nel suo giardino a Minori, in Costiera Amalfitana, nel pomeriggio di domenica. L’incidente si è verificato durante un’attività di giardinaggio e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.