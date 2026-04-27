Si ferisce al viso mentre usa la motosega in giardino | uomo finisce in ospedale
Un uomo di 66 anni è rimasto ferito al volto mentre utilizzava una motosega nel suo giardino a Minori, in Costiera Amalfitana, nel pomeriggio di domenica. L’incidente si è verificato durante un’attività di giardinaggio e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti.
Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica a Minori, in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 66 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente domestico mentre era impegnato in alcuni lavori di giardinaggio.I soccorsiSecondo quanto ricostruito, il 66enne - riporta il Quotidiano della.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Si ferisce con la motosega lavorando nel suo terreno agricolo: uomo di Moscufo finisce in ospedale
Si ferisce al volto con la motosega: 42enne finisce in ospedaleUn uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con una motosega.