Si ferisce alla testa mentre taglia la legna con la motosega | è grave

Un uomo di 69 anni è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Bergamo dopo essersi ferito alla testa mentre usava una motosega per tagliare la legna. L’incidente si è verificato nel suo domicilio e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sul suo stato di salute attuale.

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo un uomo di 69 anni, vittima di un grave incidente mentre tagliava la legna. È successo nella serata di mercoledì 20 maggio a Offlaga, alla cascina San Faustino. L’uomo si è ferito alla testa utilizzando una motosega. L’allarme è scattato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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TAGLIARE LEGNA con motosega, 7 ERRORI da non fare

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