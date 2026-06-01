È stato pubblicato uno studio di fase 2b che conferma l’efficacia di un vaccino a mRNA contro il melanoma, riducendo del 50% il rischio di recidiva a cinque anni. I risultati, provenienti da uno studio condotto su pazienti con melanoma, si basano su dati clinici e sono stati pubblicati dopo cinque anni di monitoraggio. La fase 3 dello studio è attualmente in corso anche nel paese.

Non è più solo una promessa, ma una realtà clinica consolidata: i risultati a 5 anni dello studio di Fase 2b Keynote-942 – lavoro la cui fase 3 è in corso anche in Italia – confermano la solidità del vaccino personalizzato a mRNA contro il melanoma. I dati, presentati dai ricercatori della NYU Langone Health al congresso dell’Asco, l’American society of clinical oncology a Chicago, certificano che la combinazione del vaccino anti-cancro personalizzato (intismeran) e dell’immunoterapia standard (pembrolizumab) riduce del 49% il rischio di recidiva o morte rispetto alla sola immunoterapia nei pazienti con melanoma ad alto rischio. I risultati dello studio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melanoma, il vaccino a mRNA che dimezza il rischio di recidiva

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