Tumore al pancreas risultati promettenti per vaccino a mRna personalizzato

Una nuova speranza si affaccia nella battaglia contro il tumore al pancreas, che resta una delle forme più aggressive di cancro. Uno studio recente ha mostrato risultati positivi con l'uso di un vaccino a mRNA personalizzato, sviluppato per stimolare la risposta immunitaria del paziente. I ricercatori hanno osservato miglioramenti nei primi test clinici, indicando un possibile progresso nel trattamento di questa malattia.

(Adnkronos) – La lotta al tumore al pancreas mette a segno un primo gol nella lunga partita contro questo cancro, oggi 'big killer'. Un vaccino terapeutico sperimentale e personalizzato, che utilizza l'Rna messaggero (mRna), sta mostrando risultati promettenti in un piccolo gruppo di pazienti in uno studio clinico di fase 1 portato avanti dal Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Msk) americano. I risultati di follow-up indicano che "quasi il 90% delle persone il cui sistema immunitario ha risposto al vaccino era ancora in vita fino a 6 anni dopo l'ultima somministrazione del trattamento", riferiscono i ricercatori del centro Usa in una nota pubblicata sul sito dell'istituto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Early trial finds personalized mRNA vaccine may help fight pancreatic cancer

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