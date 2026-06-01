Tumori dell’addome dalla chirurgia robotica nuove prospettive di cura

La chirurgia robotica e mini-invasiva viene sempre più utilizzata nel trattamento di tumori rari e complessi dell’addome e della pelvi. Recenti interventi mostrano una maggiore precisione e riduzione dei tempi di recupero rispetto alle tecniche tradizionali. La tecnologia consente di operare in aree difficili senza grandi incisioni. Pazienti affetti da queste patologie beneficiano di procedure meno invasive e di una più rapida ripresa.

La chirurgia robotica e mini-invasiva conquista un ruolo sempre più importante anche nel trattamento di tumori rari e particolarmente complessi dell’ addome e della pelvi. Il congresso ‘Tumori mesenchimali in chirurgia addomino-pelvica’, ospitato dal Gemelli a Roma, ha approfondito le novità più promettenti nel trattamento di questi tumori. I tumori rari dell’addome. Si tratta di un “gruppo eterogeneo di neoplasie rare che comprende i sarcomi retroperitoneali, i tumori stromali gastrointestinali e i tumori delle guaine nervose, benigni e maligni. La loro incidenza è stimata tra 1 e 5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno”, chiarisce Fabio Pacelli, ordinario di Chirurgia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della Uoc di Chirurgia del peritoneo e del retroperitoneo del Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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TUMORE DELLA PROSTATA - CHIRURGIA ROBOTICA SINGLE PORT UNICO ACCESSO PER INTERVENTI MENO INVASIVI

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