A Legnano chirurgia dell' addome all' avanguardia grazie a robotica e nuove tecnologie

A Legnano, un équipe medica ha migliorato le interventi chirurgici dell’addome complesso utilizzando tecnologie innovative e robotica. Sono state adottate nuove procedure che permettono interventi più precisi e meno invasivi. La struttura ha aggiornato le apparecchiature e formato il personale in modo da offrire cure avanzate ai pazienti. Questi progressi rappresentano un cambiamento significativo nel trattamento delle patologie addominali complicate.

Un importante passo avanti nella chirurgia dell’addome complesso è stato compiuto dall’equipe chirurgica dell’Ospedale di Magenta, che ha eseguito con successo un intervento altamente specialistico su una giovane paziente, grazie all’impiego della chirurgia robotica e di tecnologie di ultima generazione. L’intervento è stato realizzato nella sala operatoria dell'Ospedale di Legnano dove trova spazio il sistema robotico “da Vinci” e ha previsto l’utilizzo combinato di una tecnologia innovativa di trazione fasciale che consente la chiusura sicura della parete addominale anche nei casi più complessi. La procedura rappresenta un esempio di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Legnano chirurgia dell'addome all'avanguardia grazie a robotica e nuove tecnologie Notizie correlate Oculistica all’avanguardia a Como: pronto soccorso dedicato, nuove tecnologie e chirurgia 3D. Cosa cambiaUn pronto soccorso dedicato agli occhi, tecnologie di ultima generazione e percorsi più chiari per i pazienti: l’Oculistica dell’Asst Lariana si... Scienza e musica. Artisti sordi in scena grazie alla chirurgia roboticaScienza, musica e talento superano le barriere della sordità: questo lo sfondo su cui si staglia la ’rinascita’, grazie alla medicina, che sabato... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Urologia, innovazione e chirurgia robotica: il dottor Davide Giraudo alla guida del reparto di Legnano; A Legnano nuova edizione de Le stanze dell’arte al Castello; La robotica urologica dell’Aoup fa scuola in Italia | corso e premio. A Legnano chirurgia dell'addome all'avanguardia grazie a robotica e nuove tecnologieSecondo i referenti dell’Asst l’intervento dell'equipe di Magenta portato a termine a Legnano assume un valore particolarmente rilevante anche nel contesto internazionale: si tratta infatti della ... ilgiorno.it Urologia, innovazione e chirurgia robotica: il dottor Davide Giraudo alla guida del reparto di LegnanoDa settembre l’Urologia dell’Ospedale di Legnano è guidata dal dottor Davide Giraudo, nuovo dirigente medico dell’ASST Ovest Milanese, che punta a rafforzare l’uso della chirurgia robotica e delle tec ... legnanonews.com Dal mese di aprile l’Urologia dell’Ospedale di Legnano è guidata dal dottor Davide Giraudo, nuovo dirigente medico dell’ASST Ovest Milanese, che punta a rafforzare l’uso della chirurgia robotica e delle tecniche ad alta precisione facebook