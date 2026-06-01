Una nuova terapia sperimentale contro il tumore della testa e del collo, la sesta forma di cancro più diffusa, ha dato risultati promettenti in pazienti con poche alternative di trattamento. I dati sono ancora preliminari e devono essere confermati, ma finora il trattamento ha mostrato segnali di efficacia. La ricerca riguarda una malattia resistente alle cure tradizionali, spesso senza molte opzioni terapeutiche disponibili.

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) - Una nuova terapia sperimentale contro il tumore della testa e del collo - la sesta patologia oncologica più diffusa - ha mostrato risultati incoraggianti in pazienti per i quali le opzioni di cura erano ormai molto limitate. E' quanto emerso da uno studio internazionale condotto in 11 Paesi, secondo il quale il farmaco amivantamab, un anticorpo monoclonale bispecifico, ha ridotto o eliminato completamente i tumori in una quota significativa di malati già trattati senza successo con chemioterapia e immunoterapia. I dati, presentati al congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) di Chicago, riguardano 102 pazienti con tumore della testa e del collo avanzato o recidivato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore testa-collo resistenti a cure, Di Maio (Aiom): "Studio promettente ma dati da confermare"

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