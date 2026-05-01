Ritirato lo studio svolta sulle cure per il tumore al pancreas di Mariano Barbacid conflitto di interessi

Lo studio condotto su un possibile trattamento per il tumore al pancreas da parte di un ricercatore noto è stato ritirato. La decisione arriva a seguito di un'accertata presenza di un conflitto di interessi che ha sollevato dubbi sulla validità dei risultati. La pubblicazione, inizialmente considerata significativa, non sarà più disponibile nelle riviste scientifiche, e il ricercatore ha comunicato la sospensione della ricerca.

Proceedings of the National Academy of Sciences ha ritirato lo studio di Mariano Barbacid, luminare spagnolo della ricerca oncologica europea che lo scorso gennaio aveva presentato un lavoro dando speranza sulla cura del tumore al pancreas, una tipologia di cancro tra le più letali. La rivista scientifica americana ha spiegato che un “conflitto di interessi rilevante non è stato dichiarato” da parte degli autori dello studio in questione. Cura per il tumore al pancreas, ritirato lo studio di Mariano Barbacid Il nodo sul conflitto di interessi tra gli autori dello studio e la società Vega Oncotargets L'annuncio di Barbacid Cura per il tumore al pancreas, ritirato lo studio di Mariano Barbacid “Questo studio è stato ritirato”.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ritirato lo studio "svolta" sulle cure per il tumore al pancreas di Mariano Barbacid, "conflitto di interessi" Notizie correlate Tumore al pancreas, ritirato lo studio della “svolta” sulla regressione: cosa non torna sul lavoro di Barbacid«Questo studio è stato ritirato», così recita la scritta in rosso comparsa poche ore fa accanto al titolo della ricerca scientifica che aveva fatto... Leggi anche: Tumore al pancreas, una nuova speranza dallo studio di Barbacid. Il prof Ercolani: "Risultati interessanti, ma serve cautela" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tumore al pancreas, ritirato lo studio della svolta sulla regressione: cosa non torna sul lavoro di Barbacid; Tumore al pancreas, ritirato lo studio spagnolo; Tumore al pancreas ritirato lo studio della svolta sulla regressione | cosa non torna sul lavoro di Barbacid. Tumore al pancreas, ritirato lo studio di Mariano Barbacid che parlava di svolta sulla regressione: cosa non torna«Questo studio è stato ritirato». È la dicitura in rosso apparsa poche ore fa accanto al titolo della ricerca che aveva attirato l’attenzione internazionale. ilmattino.it Tumore al pancreas, ritirato lo studio della svolta sulla regressione: cosa non torna sul lavoro di BarbacidAveva fatto il giro del mondo lo studio spagnolo che aveva mostrato la regressione del tumore al pancreas nei modelli animali. La rivista PNAS ritira la ricerca per un conflitto di interessi legato al ... msn.com RITIRATO LO STUDIO SULLA TRIPLA TERAPIA CONTRO IL TUMORE AL PANCREAS La ritrattazione dello studio di Mariano Barbacid da parte dei Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) rappresenta un caso emblematico di come la trasp - facebook.com facebook