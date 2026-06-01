Tumore al seno cosa emerge dallo studio dello Ieo su oltre 1.500 donne

Notizia in breve

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha esaminato l'uso del tamoxifene a basse dosi dopo intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (DCIS), una forma non invasiva di tumore al seno che costituisce circa il 25% delle diagnosi. Lo studio ha coinvolto oltre 1.500 donne e ha analizzato l’efficacia del trattamento nel contesto post-operatorio. Non sono stati forniti dettagli su risultati o conclusioni specifiche.