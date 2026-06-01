Tumore al seno cosa emerge dallo studio dello Ieo su oltre 1.500 donne
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha esaminato l'uso del tamoxifene a basse dosi dopo intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (DCIS), una forma non invasiva di tumore al seno che costituisce circa il 25% delle diagnosi. Lo studio ha coinvolto oltre 1.500 donne e ha analizzato l’efficacia del trattamento nel contesto post-operatorio. Non sono stati forniti dettagli su risultati o conclusioni specifiche.
Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha analizzato l'impiego del tamoxifene a basse dosi dopo l'intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (Dcis), una forma non invasiva di tumore della mammella che rappresenta circa il 25% delle diagnosi effettuate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Why The Usual Prostate & Colon Cancer Treatments Fall Short
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