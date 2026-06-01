Tumore al seno cosa emerge dallo studio dello Ieo su oltre 1.500 donne

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha esaminato l'uso del tamoxifene a basse dosi dopo intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (DCIS), una forma non invasiva di tumore al seno che costituisce circa il 25% delle diagnosi. Lo studio ha coinvolto oltre 1.500 donne e ha analizzato l’efficacia del trattamento nel contesto post-operatorio. Non sono stati forniti dettagli su risultati o conclusioni specifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha analizzato l'impiego del tamoxifene a basse dosi dopo l'intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (Dcis), una forma non invasiva di tumore della mammella che rappresenta circa il 25% delle diagnosi effettuate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Why The Usual Prostate & Colon Cancer Treatments Fall Short

Video Why The Usual Prostate & Colon Cancer Treatments Fall Short

Notizie e thread social correlati

Tumore al seno: l’eccellenza dell’IEO a Germignaga per la prevenzioneVenerdì 24 aprile 2026, alle ore 21:00, si terrà presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via Bodmer, un incontro dedicato alla prevenzione...

Tumore al seno: 9 donne su 10 guariscono con la medicina di precisioneIn Italia, il tumore al seno rappresenta una delle principali cause di diagnosi oncologiche tra le donne.

Temi più discussi: Tumore al seno triplo negativo: cure sempre più su misura; Con test genomico, due terzi delle pazienti con tumore al seno pot; Tumore al seno, la nutrizione diventa cura: il peso corporeo influenza la prognosi; Chemioterapia per il tumore al seno, è possibile evitarla grazie ai test genetici: lo studio presentato negli Usa.

tumore al seno cosaTumore al seno, cosa emerge dallo studio dello Ieo su oltre 1.500 donneUno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology ha analizzato l'impiego del tamoxifene a basse dosi dopo l'intervento chirurgico per il carcinoma mammario duttale in situ (Dcis), una forma non ... milanotoday.it

tumore al seno cosaTumore al seno: studio italiano lega meno ricadute a dieta e attività fisicaTumore al seno, studio italiano presentato ad ASCO 2026: meno ricadute con dieta mediterranea e attività fisica regolare. quotidianodiragusa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web