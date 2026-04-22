Tumore al seno | l’eccellenza dell’IEO a Germignaga per la prevenzione

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21:00, si terrà presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, in via Bodmer, un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’evento è organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia, che presenterà approfondimenti e informazioni sulla diagnosi precoce e le strategie di prevenzione. La serata si rivolge a cittadini interessati a conoscere le novità nel campo della lotta contro questa malattia.

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21:00, la Colonia Elioterapica di Germignaga, situata in via Bodmer, ospiterà un importante incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, organizzata dal Lions Club Luino con il sostegno dei Comuni di Germignaga e Luino, si configura come un service d’opinione volto a informare e sensibilizzare la cittadinanza attraverso il confronto diretto con specialisti di alto profilo. L’eccellenza medica dell’IEO al servizio del territorio varesotto. La rilevanza scientifica dell’evento risiede nella partecipazione di un team di medici provenienti dall’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, centro di fama internazionale fondato dal Prof.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumore al seno: l’eccellenza dell’IEO a Germignaga per la prevenzione Notizie correlate Giornata della donna e prevenzione tumore al seno: incontro a scuola con i medici dell’AslBRINDISI - Informazione, consapevolezza e cultura della prevenzione al centro dell’incontro che si è svolto il 12 marzo presso l’auditorium del liceo... Cosenza sfida il tumore al seno: cammina per la prevenzioneSabato 11 aprile, a Cosenza, si terrà la Walk for the Cure, una camminata di solidarietà dedicata alla prevenzione del tumore al seno che vedrà i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cancro al seno, 'Facciamo squadra' per giocare d'anticipo contro il rischio recidiva; Oncologia di precisione, così cambiano le cure del tumore al seno; Tumori al seno, opportuno ampliare i criteri per i test genetici. Lo studio firmato IEO; Abruzzo: tumore al seno, oltre 1.000 nuovi casi l’anno. Prevenzione del tumore al seno: a Luino un incontro informativoIl Lions Club Luino ha organizzato una serata informativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno, un’iniziativa che gode del patrocinio dei comuni di Germignaga e Luino. Questa attività, definit ... varesenews.it Tumore al seno: terapie innovative al centro dell’incontro all’AquilaIn Abruzzo il tumore della mammella si conferma la neoplasia più frequente, con un’incidenza stimata di oltre 1.000-1.200 nuovi casi all’anno ... laquilablog.it Aveva erroneamente attribuito alcuni strani sintomi al dolore causato da un reggiseno allacciato male a un virus intestinale. Poi la brutta diagnosi: il tumore in fase terminale - facebook.com facebook Tumore del pancreas: nuove prospettive di cura. Dal farmaco che blocca la crescita al «vaccino» mRNA x.com