Cancro al pancreas pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza | lo studio
Uno studio di fase 3 ha mostrato che una pillola sperimentale può raddoppiare la sopravvivenza in pazienti con tumore metastatico al pancreas, rispetto alla chemio. La ricerca ha coinvolto un gruppo di pazienti che hanno assunto il farmaco, con risultati che indicano un miglioramento rispetto alle terapie tradizionali. I ricercatori stanno analizzando ulteriori dati per comprendere meglio gli effetti del trattamento.
(Adnkronos) – Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio. I dati sono stati annunciati dall'azienda californiana Revolution Medicines, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib – farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori – in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati. Il farmaco,...🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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