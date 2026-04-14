Cancro al pancreas pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza | lo studio

Uno studio di fase 3 ha mostrato che una pillola sperimentale può raddoppiare la sopravvivenza in pazienti con tumore metastatico al pancreas, rispetto alla chemio. La ricerca ha coinvolto un gruppo di pazienti che hanno assunto il farmaco, con risultati che indicano un miglioramento rispetto alle terapie tradizionali. I ricercatori stanno analizzando ulteriori dati per comprendere meglio gli effetti del trattamento.