Tumore al colon-retto metastatico all' Istituto di Candiolo viene scoperta la fragilità delle cellule cancerose

All'Istituto di Candiolo, i ricercatori hanno identificato una nuova strategia terapeutica per il tumore al colon-retto metastatico, in casi in cui le cure tradizionali risultano inefficaci. La scoperta riguarda la fragilità delle cellule cancerose e potrebbe aprire nuove possibilità di trattamento. La ricerca si concentra su aspetti specifici delle cellule tumorali, offrendo potenzialmente alternative alle terapie finora adottate. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui risultati clinici o sui passaggi successivi dello studio.

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Una nuova strategia terapeutica per combattere il tumore del colon-retto metastatico, quando questo smette di rispondere alle cure tradizionali, è stata individuata dai ricercatori dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Lo studio, coordinato da Sabrina Arena, professoressa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumore del colon retto - Chirurgia all'Istituto Oncologico di Candiolo - Direttore Dott. Borghi Sullo stesso argomento Tumore del colon-retto, la strategia che colpisce le cellule resistentiDalla ricerca arriva una nuova strategia terapeutica contro il tumore del colon-retto, la terza neoplasia più diffusa tra gli uomini e la seconda tra... Scoperta una molecola speculare che attacca solo le cellule canceroseMolti trattamenti anticancro attuali agiscono in modo rapido ma non selettivo, danneggiando anche le cellule sane e causando gravi effetti... Grazie a uno studio coordinato dall'Istituto di Candiolo Irccs, Torino, è stato identificato un meccanismo che consente ad alcune forme di tumore del colon retto di resistere ai trattamenti. Manometterlo potrebbe rendere il tumore vulnerabile. #ANSASalute x.com Tumore al colon-retto metastatico, all'Istituto di Candiolo viene scoperta la fragilità delle cellule canceroseUna nuova strategia terapeutica per combattere il tumore del colon-retto metastatico, quando questo smette di rispondere alle cure tradizionali, è stata individuata dai ricercatori dell'Istituto per l ... torinotoday.it Tumore al colon, scoperto come diventa resistente ai farmaciUno studio coordinato da ricercatori dell'Istituto di Candiolo Irccs (Torino) ha identificato un meccanismo che consente ad alcune forme di tumore del colon retto di resistere ai trattamenti. (ANSA) ... ansa.it