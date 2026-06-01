Tsesler a Pisa presso Aorta

Tsesler a PisaAORTA Gallery a Pisa presenta SUGAR FREE, una mostra personale di Vladimir Tsesler, uno degli artisti più riconosciuti dello spazio post-sovietico e partecipante alla Venice Biennale del 2005 e del 2026.Tsesler è noto per trasformare immagini familiari in acute dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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