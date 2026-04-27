Interventi aorta 2 studi ‘prevedono’ pazienti più a rischio mortalità

In Italia, circa 280.000 persone sono affette da stenosi aortica, una condizione che ostacola il corretto funzionamento della valvola aortica e compromette il flusso di sangue dal cuore al corpo. Recenti studi indicano che alcuni interventi sull’aorta potrebbero essere associati a un rischio maggiore di mortalità per i pazienti. Questi risultati sollevano questioni sulla gestione clinica di questa patologia.

(Adnkronos) – Sono 280mila le persone in Italia che soffrono di stenosi aortica, patologia che impedisce alla valvola aortica di aprirsi correttamente ostacolando il flusso di sangue dal cuore al resto dell’organismo. E ogni anno sono oltre 12mila gli interventi microinvasivi di sostituzione della valvola eseguiti nel nostro Paese, ma il 15% dei pazienti non.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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