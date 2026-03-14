Rottura aorta | 38enne muore in incidente sulla Lotto Zero

Un uomo di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì sulla Lotto Zero, la variante della Statale 80. La vittima, identificata come Marco Baldassarri, è deceduta a causa di un trauma alla aorta riportato nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La morte di Marco Baldassarri, un giovane di 38 anni, è stata confermata come conseguenza diretta di un incidente stradale avvenuto giovedì lungo la variante della Statale 80, nota come Lotto Zero. L'esame autoptico condotto dal dottor Giuseppe Sciarra ha stabilito che la causa del decesso fu una rottura dell'aorta provocata dall'impatto, escludendo la possibilità di un malore precedente allo scontro. La dinamica dello schianto vedeva la Ford Fiesta guidata da Baldassarri procedere verso Montori . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rottura aorta: 38enne muore in incidente sulla Lotto Zero Articoli correlati Leggi anche: Tragico incidente sulla provinciale: muore un commerciante 38enne Automobilista muore sulla Palermo-Sciacca, la vittima è un 38enne di Piana degli AlbanesiGiovanni Schirò, 38 anni, di Piana degli Albanesi, è morto in un incidente stradale la scorsa notte sulla statale 624 Palermo-Sciacca , nei pressi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lotto Zero Tragico frontale Lotto Zero, 38enne morto per rottura dell'aortaE’ la conclusione dell’anatomopatologo dottor Giuseppe Sciarra, a seguito dell’esame autoptico effettuato ieri pomeriggio. Funerali lunedì a Torricella Sicura ... ekuonews.it Teramo: incidente sul Lotto Zero, muore un 38enne e ferito un 20enneUn giovane di 38 anni è deceduto in seguito a un incidente che si è verificato intorno alle 13 di oggi sul Lotto Zero, ... rete8.it