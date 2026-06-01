TS – Stellini replica a De Bruyne | Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo gli auguro in futuro di…

Stellini ha risposto a De Bruyne affermando che non gli ha trasmesso né gioia né entusiasmo. Gli ha augurato in futuro di… Secondo quanto riportato da Tuttosport, è stato espresso un commento anche riguardo all’addio di Conte, per il quale si sarebbe mostrato felice. La notizia si concentra su le dichiarazioni del collaboratore tecnico e sulle reazioni legate a cambiamenti recenti nello staff.

2026-05-31 19:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: “Felice per l’addio di Conte? Si. Per me non era necessario restasse.” Queste sono soltanto alcune delle dichiarazioni rilasciate da Kevin De Bruyne in merito alla fine dell’esperienza lavorativa di Antonio Conte a Napoli. A replicare al centrocampista belga, ci ha pensato l’allenatore in seconda dell’ex tecnico di Inter e Juventus, il quale ha prontamente preso le difese di Conte: “Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia nel vivere una piazza come Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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