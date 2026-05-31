Stellini durissimo con De Bruyne dopo le parole su Conte | Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, ha risposto alle dichiarazioni di De Bruyne, che aveva criticato il tecnico. Stellini ha affermato che De Bruyne non gli ha trasmesso né gioia né entusiasmo, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni. La replica si è concentrata sulla mancanza di emozioni percepite dal vice rispetto alle parole del calciatore.

Cristian Stellini, vice di Conte al Napoli, ha replicato alle parole di De Bruyne contro il tecnico salentino: "Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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