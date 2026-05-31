Cristian Stellini ha commentato duramente Kevin De Bruyne, affermando che il giocatore non gli ha trasmesso né gioia né entusiasmo. La sua dichiarazione si aggiunge alla frattura tra De Bruyne e l’ex allenatore, Antonio Conte, aprendo un nuovo fronte di discussione sulla relazione tra il centrocampista e lo staff tecnico.

La frattura tra Kevin De Bruyne e Antonio Conte ha aperto un fronte nuovo, e questa volta a parlare è chi Conte lo conosce meglio di tutti: il suo vice Cristian Stellini. Dopo che il belga, in un’intervista a Nieuwsblad, si era detto felice dell’addio del tecnico attaccandone il gioco difensivo, è arrivata la replica durissima dello storico collaboratore. L’attacco di De Bruyne e la replica di Stellini. Il punto di partenza sono le parole del centrocampista, che non aveva usato giri di parole: “ Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo”, aveva detto, e alla domanda se fosse contento dell’addio di Conte la risposta era stata secca: “ Sì, secondo me non doveva restare”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo”: la risposta durissima di Stellini a De Bruyne

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