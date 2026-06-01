Trump voleva risolvere tutti i dossier in poco tempo ora è bloccato ovunque
Donald Trump aveva l’obiettivo di risolvere rapidamente i principali dossier internazionali durante il suo mandato. Tuttavia, ora si trova bloccato su più fronti, con molte questioni rimaste irrisolte. La sua strategia di intervento rapido non ha prodotto i risultati sperati e le questioni internazionali sono ancora in stallo. Diversi dossier sono ancora aperti e non hanno trovato una soluzione definitiva.
Donald Trump immaginava di chiudere rapidamente i principali dossier internazionali della sua presidenza. Dall’Ucraina all’Iran, passando per Gaza, il presidente americano aveva promesso soluzioni rapide, spesso presentate come questioni di volontà politica più che di complessità geopolitica. Oggi, però, si trova di fronte a una realtà diversa: quella dello stallo. In una lunga analisi pubblicata sul New York Times, David Sanger scrive che Trump sarebbe entrato nella «fase di impasse» della sua politica estera. Secondo Sanger, il caso più evidente è quello dell’Iran. Dopo aver presentato l’operazione militare contro i siti nucleari iraniani come una dimostrazione di forza decisiva, Trump aveva subordinato la tregua del 7 aprile alla «completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano
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