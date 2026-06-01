Trump voleva risolvere tutti i dossier in poco tempo ora è bloccato ovunque

Notizia in breve

Donald Trump aveva l’obiettivo di risolvere rapidamente i principali dossier internazionali durante il suo mandato. Tuttavia, ora si trova bloccato su più fronti, con molte questioni rimaste irrisolte. La sua strategia di intervento rapido non ha prodotto i risultati sperati e le questioni internazionali sono ancora in stallo. Diversi dossier sono ancora aperti e non hanno trovato una soluzione definitiva.