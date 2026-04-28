La sorella del terrorista anti Trump | Voleva risolvere i problemi così

Una donna, sorella di un noto terrorista anti Trump, ha commentato il comportamento del familiare, affermando che voleva risolvere i problemi in quel modo. Nel frattempo, si è saputo che la cena con i corrispondenti della Casa Bianca non aveva ottenuto la massima autorizzazione di sicurezza. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e approfondimenti sulla sicurezza degli eventi ufficiali.

La cena con i corrispondenti della Casa Bianca non aveva ricevuto la più alta classificazione di sicurezza. L’aspirante killer, attivista di sinistra, aveva partecipato a una manifestazione «No Kings» contro il tycoon. Sono ore frenetiche negli Stati Uniti: dopo gli spari alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, la priorità è far luce sulle motivazioni dell’attentatore, ma anche valutare i protocolli di sicurezza. Cole Tomas Allen, l’autore della sparatoria all’hotel Hilton di Washington, è comparso ieri davanti al giudice federale Matthew Sharbaugh per la prima udienza sulle accuse penali. E non è escluso l’ergastolo: Sharbaugh ha annunciato che l’uomo è accusato di aver tentato di assassinare il presidente degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Laverita.info

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