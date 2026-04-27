La sorella di Cole Allen, il giovane di 31 anni che sabato sera ha tentato di forzare un edificio con un'arma in mano, ha dichiarato che lui voleva agire per risolvere i problemi del mondo. L'uomo è stato fermato prima di riuscire nel suo intento, e le autorità stanno indagando sulle sue motivazioni. La famiglia ha riferito che Cole Allen aveva espresso preoccupazioni riguardo a questioni sociali e politiche.

La sorella di Cole Allen, il 31enne che sabato sera ha tentato di forzare, armi in mano, la sicurezza del gala dei corrispondenti della Casa Bianca, ha dichiarato al Secret Service e alla polizia di Montgomery che suo fratello aveva la tendenza a fare affermazioni radicali e che la sua retorica faceva costantemente riferimento a un piano per fare “qualcosa” per risolvere i problemi del mondo di oggi. Lo riportano i media statunitensi. La donna inoltre detto che il fratello aveva partecipato a una protesta ‘No Kings’ in California e faceva parte di un gruppo chiamato ‘The Wide Awakes’, una rete di attivisti impegnati nelle questioni di giustizia sociale che porta lo stesso nome del movimento giovanile abolizionista degli anni 1860.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Trump, la sorella di Cole Allen: “Voleva fare qualcosa per risolvere i problemi del mondo”

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#Usa Interrogata la sorella di Cole Tomas Allen, l’attentatore della cena dei giornalisti con Trump. La donna ha affermato che Cole faceva spesso commenti politici radicali e parlava del desiderio di fare qualcosa per i problemi del mondo. x.com