Trump | piano da 100 miliardi per il petrolio in Venezuela
Gli Stati Uniti hanno annunciato un piano da 100 miliardi di dollari per investimenti nel settore petrolifero venezuelano. La proposta prevede un intervento diretto sulle infrastrutture e la gestione degli asset energetici del paese sudamericano. Restano aperti i dubbi su chi assumerà il controllo delle risorse e come si procederà alla distribuzione dei fondi, senza indicazioni precise sui dettagli operativi del progetto.
? Domande chiave Come cambierà il controllo delle infrastrutture petrolifere venezuelane?. Chi gestirà direttamente gli asset energetici dopo l'intervento americano?. Perché il diritto al voto viene subordinato alla ricostruzione industriale?. Quali saranno le conseguenze per le libertà civili dei cittadini?.? In Breve Investimenti previsti dalle compagnie petrolifere pari a 100 miliardi di dollari.. Priorità alla ricostruzione industriale rispetto alle consultazioni elettorali venezuelane.. Controllo diretto statunitense sugli asset energetici per la ripresa industriale.. Democrazia e pluralismo subordinati al consolidamento della base economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Piano Fallito : le Compagnie Petrolifere Dicono NO a Trump in Venezuela
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