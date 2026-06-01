Trump | piano da 100 miliardi per il petrolio in Venezuela

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno annunciato un piano da 100 miliardi di dollari per investimenti nel settore petrolifero venezuelano. La proposta prevede un intervento diretto sulle infrastrutture e la gestione degli asset energetici del paese sudamericano. Restano aperti i dubbi su chi assumerà il controllo delle risorse e come si procederà alla distribuzione dei fondi, senza indicazioni precise sui dettagli operativi del progetto.