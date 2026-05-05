Negli ultimi tempi, si sono intensificate le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il Venezuela che sembra giocare un ruolo importante nel contesto energetico globale. Le autorità statunitensi stanno lavorando a un piano che coinvolge il petrolio venezuelano come strumento per contrastare le mosse di Teheran. La questione apre anche un dibattito sui rischi per l’Europa, qualora si verificasse la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei punti chiave per il traffico petrolifero mondiale.

? Cosa scoprirai Come può il petrolio venezuelano proteggere gli USA dal ricatto iraniano?. Quali rischi corre l'Europa se lo Stretto di Hormuz venisse chiuso?. Perché Washington usa il Venezuela come scudo contro Teheran?. Chi pagherà il prezzo dello scontro energetico tra Stati Uniti e Iran?.? In Breve Rischio chiusura Stretto di Hormuz con conseguente collasso economico mondiale.. Vulnerabilità europea per mancanza di autonomia energetica e strategica.. Dipendenza dell'UE dalle decisioni di Washington e della Commissione von der Leyen.. Possibile isolamento europeo se il flusso sudamericano non sarà operativo.. Washington mette nel mirino il regime di Maduro per colpire l’Iran, orchestrando un movimento strategico che punta a blindare le forniture energetiche americane prima di un possibile stallo in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela, il piano di Washington per isolare l’Iran col petrolio

Mar Mediterraneo americano flotta e militari USA verso verso il Venezuela 1 nov 2025 Notizie Oggi

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