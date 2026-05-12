Recentemente si è verificato un cambiamento politico in Venezuela, con il governo precedente che è stato sostituito da un nuovo esecutivo. La figura di Maduro è stata arrestata e sostituita da un altro esponente del governo, mantenendo comunque il regime autoritario. Questa transizione ha avuto luogo all’inizio dell’anno e ha portato a un nuovo assetto politico, con il paese che ora si avvicina agli Stati Uniti.

E ora tocca al Venezuela. No, non come cambio di governo: quello è avvenuto da un pezzo, all'inizio di quest'anno, dopo il blitz che ha portato all'arresto di Maduro e all'avvicendamento con Delcy Rodriguez — sempre dittatura, ma più "USA friendly". Tocca al Venezuela finire nella casella virtuale di 51esimo Stato americano. Lo ha annunciato ieri Donald Trump, parlando a Fox News. Il tycoon ha affermato di stare “valutando seriamente” la possibilità di “rendere il Venezuela il 51esimo Stato degli Stati Uniti”. Da Caracas, Rodriguez ha ribattuto che no, loro non pensano per niente a quest'opzione, “mai presa in considerazione”. E però c'è un racconto che si arricchisce: quello di un Trump tutt'altro che isolazionista, in forma e sostanza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela 51° Stato americano, il piano di Trump per l'espansione

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Venezuela, la conferenza di Trump in diretta

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