Trump | L' Iran vuole veramente un accordo sarà buono per gli Usa e per i nostri alleati

Da feedpress.me 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex presidente ha dichiarato che l’Iran desidera negoziare un accordo e che questo sarà vantaggioso sia per gli Stati Uniti sia per i loro alleati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Ma i Democratici, e alcuni Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è MOLTO più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare quando i politicanti continuano a «cinguettare» negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? Sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, come sempre!» Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Trump.

trump l iran vuole veramente un accordo sar224 buono per gli usa e per i nostri alleati
© Feedpress.me - Trump: "L'Iran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli Usa e per i nostri alleati"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Video Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: ok all’accordo se è buono per gli Usa. Petrolio giù, Borse in rialzo – La direttaIl presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che valuterà un accordo con l’Iran solo se porterà benefici per il paese.

Israele sfiora l’incidente in Cisgiordania: scambia aereo civile per drone e spara. Iran, Trump: ok all’accordo se è buono per gli Usa – La direttaUn aereo civile in Cisgiordania è stato scambiato per un drone e sono stati aperti i fuochi.

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Cosa prevede l'intesa con l'Iran (e perché Trump non ha ancora firmato l'accordo preliminare con Teheran?); Hormuz, l’Iran si allarga. Trump: Niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo.

trump l iran vuoleGuerra Iran, Pasdaran: Colpita e distrutta base aerea Usa. Trump: Teheran vuole accordo, andrà tutto beneLe forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro ... leggo.it

trump l iran vuoleTrump afferma che l'Iran vuole davvero un accordo ma intanto continuano gli attacchiDAX 25.105 INV. FTSE 100 10.409 INV. FTSE MIB 50.037 INV. finanza.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web