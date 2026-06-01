L'ex presidente ha dichiarato che l’Iran desidera negoziare un accordo e che questo sarà vantaggioso sia per gli Stati Uniti sia per i loro alleati.

«L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo, e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Ma i Democratici, e alcuni Repubblicani apparentemente antipatriottici, non capiscono che per me è MOLTO più difficile svolgere correttamente il mio lavoro e negoziare quando i politicanti continuano a «cinguettare» negativamente, a livelli mai visti prima, ripetutamente, che dovrei muovermi più velocemente, o più lentamente, o entrare in guerra, o non entrare in guerra, o qualsiasi altra cosa? Sedetevi e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, come sempre!» Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Feedpress.me - Trump: "L'Iran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli Usa e per i nostri alleati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: ok all’accordo se è buono per gli Usa. Petrolio giù, Borse in rialzo – La direttaIl presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che valuterà un accordo con l’Iran solo se porterà benefici per il paese.

Israele sfiora l’incidente in Cisgiordania: scambia aereo civile per drone e spara. Iran, Trump: ok all’accordo se è buono per gli Usa – La direttaUn aereo civile in Cisgiordania è stato scambiato per un drone e sono stati aperti i fuochi.

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Cosa prevede l'intesa con l'Iran (e perché Trump non ha ancora firmato l'accordo preliminare con Teheran?); Hormuz, l’Iran si allarga. Trump: Niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo.

Iran-Usa, Trump vuole modificare l'accordo: le nuove condizioni sul nucleare x.com

Guerra Iran, Pasdaran: Colpita e distrutta base aerea Usa. Trump: Teheran vuole accordo, andrà tutto beneLe forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro ... leggo.it

Trump afferma che l'Iran vuole davvero un accordo ma intanto continuano gli attacchiDAX 25.105 INV. FTSE 100 10.409 INV. FTSE MIB 50.037 INV. finanza.repubblica.it