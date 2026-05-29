Iran Trump | ok all’accordo se è buono per gli Usa Petrolio giù Borse in rialzo – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che valuterà un accordo con l’Iran solo se porterà benefici per il paese. La dichiarazione è arrivata nel 91esimo giorno di una guerra tra Usa, Israele e Iran. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è sceso e le borse hanno registrato rialzi. Nessuna firma è stata ancora apposta, e le condizioni per un eventuale accordo rimangono incerte.

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani. La Borsa di Milano apre l’ultima seduta della settimana in territorio positivo in attesa di segnali ulteriori che confermino la stipula di un accordo tra Iran e Usa che possa mettere fine al conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, Trump: Possibile accordo entro fine mese

Notizie e thread social correlati

Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeIl governo statunitense ha dichiarato che le forze militari rimarranno posizionate vicino all'Iran fino a quando non verrà raggiunto un accordo reale.

Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz (semi)chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe dichiarazioni di un alto funzionario statunitense indicano che le forze armate americane continueranno a essere posizionate nelle vicinanze...

Temi più discussi: C’è l’accordo tra Usa e Iran, manca l’ok di Trump. Ma si spara ancora sulle basi; Usa-Iran a un passo dall’intesa dopo il fuoco incrociato. Ma manca l'ok di Trump; Usa-Iran, Axios: raggiunto l'accordo (ma manca l'ok di Trump). E Netanyahu all'Idf: Prendete il controllo del 70% di Gaza; Usa-Iran. Intesa di massima su Memorandum. Si attende ok di Trump su bozza accordo.

Quasi... quasi fatta. Stando ad @axios USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo per un protocollo d'intesa di 60 giorni per mettere fine alla guerra, ma si attende l'OK di Trump. @RSIonline x.com

Trump ad Axios: Non mi piace la risposta dell'Iran al piano degli USA per porre fine alla guerra reddit

Iran, la guerra in diretta: accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump. Israele attacca Beirut, Teheran colpisce base americanaLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Secondo Axios accordo raggiunto su tregua di 60 giorni, manca solo ok di Trump ... fanpage.it

Axios, accordo Iran-Usa, manca l'ok di Trump (che si prende qualche giorno)Memorandum d'intesa della durata di 60 giorni, con cessate il fuoco, negoziati sul nucleare iraniano, transito marittimo illimitato e senza pedaggi da ... huffingtonpost.it