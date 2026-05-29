Israele sfiora l’incidente in Cisgiordania | scambia aereo civile per drone e spara Iran Trump | ok all’accordo se è buono per gli Usa – La diretta

Un aereo civile in Cisgiordania è stato scambiato per un drone e sono stati aperti i fuochi. Nessuna vittima segnalata. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe firmare un accordo con l’Iran se sarà favorevole agli interessi americani. È il 91° giorno di tensioni tra Usa, Israele e Iran, con il presidente statunitense che ha confermato la presenza di un accordo sul tavolo.

Nel 91esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha sul tavolo l’accordo con Teheran, ma firmerà soltanto se l’America avrà vantaggi. Anche il vicepresidente JD Vance ha detto che ci sono progressi sul tema. Intanto le Borse europee aprono in rialzo e il prezzo del petrolio scende. Il Centcom degli Stati Uniti ha anche smentito l’abbattimento di un drone da parte degli iraniani. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, l’episodio si è verificato dopo le segnalazioni di diversi droni non identificati da parte dei residenti dell’insediamento di Beit El. In seguito agli allarmi, le truppe israeliane sono state inviate nella zona per effettuare controlli e uno dei reparti, ritenendo di aver individuato un drone, ha aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Open.online

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