Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran desidera un accordo, ma le critiche politiche interne ostacolano i negoziati. La comunicazione è stata diffusa tramite la piattaforma Truth. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle critiche o sui progressi dei negoziati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del presidente Usa su Truth. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito la propria fiducia nella possibilità di raggiungere un’intesa con l’Iran, sostenendo che Teheran sarebbe realmente interessata a un accordo vantaggioso sia per Washington sia per i suoi alleati. Attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, Trump ha affermato che i colloqui stanno procedendo nella giusta direzione e che il risultato finale sarà positivo. Le accuse contro Democratici e alcuni Repubblicani. Nel suo intervento, il presidente ha però puntato il dito contro gli avversari politici e contro alcuni esponenti del suo stesso partito, accusandoli di ostacolare il lavoro diplomatico con dichiarazioni pubbliche e prese di posizione contrastanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Trump: “L’Iran vuole un accordo, ma le critiche politiche complicano i negoziati”

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Leone XIV su Trump: La minaccia contro lIran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale

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