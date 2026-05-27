Il governo statunitense ha dichiarato che l'Iran desidera raggiungere un accordo, ma gli Stati Uniti non sono ancora soddisfatti delle condizioni. Non è prevista la revoca delle sanzioni in questo momento. La dichiarazione è stata rilasciata il 27 maggio da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui negoziati in corso. Non sono state fornite informazioni su eventuali prossimi passi o tempi previsti.

Washington, 27 mag. (Adnkronos) - L'Iran "ha molta voglia di fare un accordo", ma "non siamo ancora soddisfatti". Così il presidente americano Donald Trump durante la riunione di gabinetto. "Ma saremo soddisfatti - ha proseguito - o in alternativo dovremo finire il lavoro". Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito la propria determinazione a raggiungere un accordo favorevole per porre fine alla guerra con l'Iran, sostenendo che l'eventuale strategia di Teheran, orientata a dilatare i tempi per ottenere condizioni più vantaggiose, non avrà successo: a Trump “non importa delle elezioni di metà mandato", la Casa Bianca non ha fretta di chiudere la questione anche se a novembre si va al voto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: "Iran vuole accordo, ma non siamo ancora soddisfatti. Non revocheremo le sanzioni"

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Trump apre all'accordo con l'Iran - 1mattina News 07/05/2026

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