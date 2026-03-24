Trump | Iran ha mandato un regalo vuole accordo Teheran smentisce negoziati

Un recente intervento di un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver ricevuto un

(Adnkronos) – Donald Trump riceve un misterioso 'regalo' dall'Iran, si sbilancia sulla fine della guerra e scommette sull'esito positivo di colloqui che Teheran continua a smentire. Il conflitto prosegue e rischia di allargarsi: dietro le quinte si intensifica il pressing dell'Arabia Saudita sugli Stati Uniti per proseguire l'operazione. Riad, come gli Emirati, potrebbe addirittura entrare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Iran: Trump, 'Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimana'

Leggi anche: Iran, Trump avanti tutta: “Teheran vuole accordo ma è troppo tardi”

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Aggiornamenti e notizie su Trump Iran ha mandato un regalo vuole...

Temi più discussi: Missili iraniani su Israele, colpite Dimona e Arad: decine di feriti; L’Europa non vuole farsi coinvolgere da Trump su Hormuz; Trump insulta gli alleati e invia altri marines nel Golfo; Trump e Iran, i sondaggi inchiodano la Casa Bianca.

Trump: Iran ha mandato un regalo, vuole accordo. Teheran smentisce negoziatiDonald Trump riceve un misterioso ‘regalo’ dall’Iran, si sbilancia sulla fine della guerra e scommette sull’esito positivo di colloqui che Teheran continua a smentire. Il conflitto prosegue e rischia ... notizie.it

Iran, l’appello di Trump agli alleati: Mandate navi per aprire Hormuz. Teheran è sconfitta, ma lo Stretto resta un rebusPrezzo del greggio oltre i 100 dollari: Washington bombarda le coste, ma serve una flotta globale per riaprire il passaggio ... affaritaliani.it

#Iran, #Trump: Stiamo parlando con le persone giuste. A #Teheran vogliono fare un accordo - #IranWar - facebook.com facebook

Il voto danese è un test europeo su Trump. Mette Frederiksen ha anticipato le elezioni dopo lo scontro con Trump sulla Groenlandia. Di @paolapeduzzi x.com