Trump | Iran ha mandato un regalo vuole accordo Teheran smentisce negoziati

Da periodicodaily.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente intervento di un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver ricevuto un

(Adnkronos) – Donald Trump riceve un misterioso 'regalo' dall'Iran, si sbilancia sulla fine della guerra e scommette sull'esito positivo di colloqui che Teheran continua a smentire. Il conflitto prosegue e rischia di allargarsi: dietro le quinte si intensifica il pressing dell'Arabia Saudita sugli Stati Uniti per proseguire l'operazione. Riad, come gli Emirati, potrebbe addirittura entrare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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